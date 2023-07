30.07.2023 17:53 Sprengsatz detoniert: Paketstation in Leipzig schwer beschädigt

In einer Paketstation in Leipzig ist am Sonnabend ein Sprengsatz detoniert, wodurch es zu schweren Beschädigungen kam.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Durch eine Explosion sind am Samstagabend mehrere Fächer einer Paketstation in der Straße des 18. Oktobers im südlichen Leipziger Zentrum beschädigt worden. Die Paketstation steht in der Straße des 18. Oktobers unweit eines Studentenwohnheims. © News5/Grube Wie die Polizeidirektion Leipzig am Sonntag berichtete, ereignete sich der Vorfall kurz nach 21 Uhr. Unbekannte hatten auf bislang ungeklärte Art und Weise eines der Postfächer geöffnet und darin einen Sprengsatz deponiert, der explodierte. Das Gehäuse der Anlage, weitere Paketfächer und mindestens ein Paket wurden beschädigt, die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht genau beziffert werden. Am Paketfach entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. © News5/Grube Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion auf.

Titelfoto: News5/Grube