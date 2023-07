10.07.2023 11:59 Überfall auf Leipziger Tankstelle: Maskierte Räuber auf der Flucht

Am vergangenen Samstag wurde die STAR-Tankstelle in der Straße am See in Leipzig von zwei unbekannten Männern überfallen.

Von Gloria Prokisch

Leipzig - Am vergangenen Samstag um 4.14 Uhr wurde in der Straße am See in Leipzig Miltitz eine Tankstelle überfallen. Vor circa einem Jahr wurde das Objekt schon einmal zum Schauplatz eines Überfalls. Am vergangenen Samstag wurde eine STAR-Tankstelle in der Straße am See in Leipzig überfallen. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa Laut Polizeidirektion Leipzig stürmten zwei maskierte Männer den Verkaufsraum der STAR-Tankstelle. Unter Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstandes verlangten die Unbekannten Bargeld von dem 31-jährigen Angestellten. Die Täter erbeuteten im Endeffekt Tabakwaren und Bargeld im Wert eines oberen dreistelligen Betrages. Die Männer flüchteten in Richtung Selliner Straße/S-Bahnhof. Der Angestellte blieb glücklicherweise unverletzt. Leipzig Crime Mann ruft antisemitische Äußerungen und bedroht Anwohner Die beiden unbekannten Männer wurden wie folgt beschrieben: Person 1:

circa 1,75 bis 1,80 Meter



kräftige Statur



sprach Deutsch ohne Akzent, tiefe Stimme



komplett schwarz gekleidet, schwarze Maskierung

Person 2:

circa 1,75 bis 1,80 Meter



normale Statur



komplett schwarz gekleidet Person 1:Person 2: Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen eines schweren Raubes aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, unter Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.

Titelfoto: Daniel Bockwoldt/dpa