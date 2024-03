Verfassungsfeindliche Parolen! Polizei muss am Wochenende mehrmals ausrücken

Die Polizei hatte am Wochenende viel zu tun in Leipzig. (Symbolbild) © 123rf/heiko119

Der erste Fall ereignete sich bereits am Freitagabend gegen 18.30 Uhr in der Dösner Straße in Probstheida, so Polizeisprecherin Susanne Lübcke.

Dort spuckte ein 37-Jähriger zuerst auf einen 49-Jährigen und rief ihm danach eine verfassungsfeindliche Parole hinterher. Die alarmierte Polizei konnte den Täter noch am Ort des Geschehens feststellen.

Einige Stunden später, am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr war ein 49-Jähriger auf der Eilenburger Straße unterwegs, als er nach eigenen Angaben mehrere verfassungs- und fremdenfeindliche Rufe aus dem Lene-Voigt-Park wahrnahm.

Die hinzugerufene Polizei konnten allerdings keine Tatverdächtigen mehr vor Ort feststellen, sodass die Ermittlungen nun gegen Unbekannt laufen.