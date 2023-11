Wegen seiner Markenschuhe: 14-Jähriger im Leipziger Westen überfallen

Leipzig - Ein 14-Jähriger ist am Freitagabend im Leipziger Ortsteil Grünau-Mitte überfallen worden.

Auf der Stuttgarter Allee in Grünau-Mitte wurde am Freitag ein 14-Jähriger überfallen. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es gegen 18.40 Uhr an einem Supermarkt in der Stuttgarter Allee zu der Tat.

Dort sei der Teenager von mehreren Jugendlichen angesprochen worden - ihre Forderung: Er solle seine Markenschuhe ausziehen und übergeben.

Als sich der 14-Jährige geweigert habe, sei er von einer männlichen Person aus der Gruppe geschlagen worden - schließlich habe der Junge die Schuhe ausgehändigt.

"Im Verlauf wurde der Jugendliche erneut geschlagen und geschubst", hieß es weiter. Der 14-Jährige habe leichte Verletzungen erlitten, aber nicht medizinisch versorgt werden müssen. Zudem sei ein Stehlschaden im niedrigen dreistelligen Bereich entstanden.

In dem Fall wird nun wegen eines Raubdelikts ermittelt und nach Zeugen gesucht.