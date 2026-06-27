Drastische Maßnahme wegen Hitze: LVB stellen Tram-Betrieb bis in die Nacht zu Montag ein

Leipzig - Aufgrund der Wetterverhältnisse löst sich an vielen Stellen der Asphalt in der Messestadt, während auch die Klimaanlagen an ihre Grenzen kommen. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) reagierten nun mit einer drastischen Maßnahme.

An vielen Stellen löst sich das Bitumen aufgrund der großen Hitze. © TAG24/Jan-Gerrit Vahl

"Aufgrund der Wetterverhältnisse und Asphaltablösungen ist kein Linienverkehr mehr möglich", teilten die LVB mit. Demnach wird der Betrieb sämtlicher Straßenbahnlinien bis in die Nacht zu Montag eingestellt.

"Die netzweite Infrastruktur ist aktuell nicht mehr sicher zu befahren", erklärte der für die Technik zuständige LVB-Geschäftsführer, Toralf Müller wenig später. "Die Sicherheit unserer Fahrgäste geht absolut vor, wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten."

Man arbeite mit Hochdruck daran, das Ausmaß der Schäden zu erfassen und die betroffenen Anlagen wieder betriebsbereit zu machen.

Der Busverkehr solle weiterhin so weit wie möglich planmäßig aufrechterhalten werden. Aufgrund der außergewöhnlichen Situation sowie der anhaltend hohen Hitzebelastung könne es jedoch vereinzelt zu Ausfällen oder Verspätungen kommen.