Dürre in Deutschland: Das sagen Experten zu Wasserentnahme-Verboten

Leipzig/Magdeburg/Erfurt - Angesichts der anhaltenden Dürre verhängen derzeit immer mehr Landkreise Wasserentnahmeverbote. Das Umweltbundesamt hält das Verbot zumindest bei Flüssen und Seen sowie zeitlich beschränkt aktuell für sinnvoll.

"Auch wenn lokale Nutzungseinschränkungen bei langanhaltenden Dürren vielleicht nicht der Game-Changer sind, ist ein sensibler Umgang mit Wasser zu jeder Zeit und überall sinnvoll", so der Experte.

Auch Jan Fleckenstein, Wasserexperte vom Helmholtz Zentrum für Umweltforschung in Leipzig , hält die Maßnahmen, die aktuell von immer mehr Landkreisen in Deutschland verhängt werden, für sinnvoll.

In Thüringen haben bereits sechs von 23 Kreisen entsprechende Allgemeinverfügungen erlassen, in Sachsen-Anhalt sechs von 14 Kreisen und Städten, in Sachsen zwei von 13 Kreisen.