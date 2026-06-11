Erster sächsischer Coolblue-Store eröffnet in Leipzig! Das steckt hinter dem Konzept
Von Lutz Brose
Leipzig - In den Räumen der ehemaligen Esprit-Filiale in der Grimmaischen Straße im Leipziger Zentrum gibt's nach Klamotten und Kunst bald Elektronik zu bestaunen, zu testen und natürlich zu kaufen.
Am 26. Juni eröffnet Coolblue in Leipzig seinen ersten sächsischen Store.
Coolblue ist seit über 25 Jahren als führender Elektronikhändler in den Niederlanden und Belgien bekannt und seit 2020 auch in Deutschland präsent.
Wie Pressesprecherin Nadine Konstanty auf TAG24-Anfrage mitteilte, "erstreckt sich der neue Standort über drei Etagen auf über 1800 Quadratmetern Verkaufsfläche und zählt damit zu den größten Coolblue Stores in Deutschland". Der Laden soll als zentrale Anlaufstelle für Elektronik und Haushaltsgeräte dienen.
Vor Ort werden acht Produktwelten – von Smartphones und Laptops über TV, Audio und Gaming bis hin zu Küchen- und Haushaltsgroßgeräten - präsentiert.
Gleichzeitig setzt Coolblue in Leipzig sein weiterentwickeltes Store-Konzept um, welches das Produkterlebnis noch stärker in den Fokus rückt.
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Im neuen Coolblue Store kann Technik direkt vor Ort getestet werden
Das Einkaufserlebnis soll durch eine kuratierte Produktauswahl, eine übersichtliche Gestaltung, alltagsnahe Anwendungsszenarien – vom Homeoffice-Arbeitsplatz bis zu Gaming-Setups – sowie digitale Services ergänzt werden.
"So können Kundinnen und Kunden beispielsweise die ausgestellten Fernseher über das Smartphone direkt steuern und mit den Inhalten testen, die sie auch zu Hause bevorzugt nutzen – von Sportübertragungen über Filme bis hin zu Dokumentationen", so Nadine Konstanty weiter.
Zudem soll unter anderem das offene Store-Design, kostenfreier Kaffee oder Tee sowie eine Spielecke für Kinder für eine angenehme Atmosphäre sorgen.
Tatsächlich glänzt Coolblue beim Thema Kundenzufriedenheit. Der aktuelle Net Promoter Score (NPS) von Coolblue liegt in Deutschland bei herausragenden 84 Punkten.
Auch die anderen Zahlen des Unternehmens können sich mehr als sehen lassen. So wurde im letzten Jahr ein Rekordumsatz von 2,56 Mrd. Euro erzielt, davon 307 Mio. Euro In Deutschland. Coolblue setzt auf eigene Infrastruktur mit eigenen Liefer- und Installationsservice, Logistikzentren und Stores.
Titelfoto: Montage IMAGO/David Ebener ; Lutz Brose