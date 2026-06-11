Erster sächsischer Coolblue-Store eröffnet in Leipzig! Das steckt hinter dem Konzept

Leipzig - In den Räumen der ehemaligen Esprit-Filiale in der Grimmaischen Straße im Leipziger Zentrum gibt's nach Klamotten und Kunst bald Elektronik zu bestaunen, zu testen und natürlich zu kaufen.

In der Grimmaischen Straße entsteht ein neuer Technik-Store. © Lutz Brose

Am 26. Juni eröffnet Coolblue in Leipzig seinen ersten sächsischen Store.

Coolblue ist seit über 25 Jahren als führender Elektronikhändler in den Niederlanden und Belgien bekannt und seit 2020 auch in Deutschland präsent.

Wie Pressesprecherin Nadine Konstanty auf TAG24-Anfrage mitteilte, "erstreckt sich der neue Standort über drei Etagen auf über 1800 Quadratmetern Verkaufsfläche und zählt damit zu den größten Coolblue Stores in Deutschland". Der Laden soll als zentrale Anlaufstelle für Elektronik und Haushaltsgeräte dienen.

Vor Ort werden acht Produktwelten – von Smartphones und Laptops über TV, Audio und Gaming bis hin zu Küchen- und Haushaltsgroßgeräten - präsentiert.

Gleichzeitig setzt Coolblue in Leipzig sein weiterentwickeltes Store-Konzept um, welches das Produkterlebnis noch stärker in den Fokus rückt.