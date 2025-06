Alarm in Lößnig: Bauarbeiten lösen Großeinsatz aus

Leipzig - Schock am Freitagmorgen im Leipziger Stadtteil Lößnig: Zahlreiche Einsatzfahrzeuge sammelten sich auf der Hans-Otto-Straße vor einem Mehrfamilienhaus und bereiteten sich darauf vor, einen möglichen Brand im Dachstuhl zu bekämpfen.

Die Einsatzkräfte bekämpften einen Brand im Dachstuhl des Mehrfamilienhauses. © Christian Grube

Die Einsatzleitstelle war zuvor über eine starke Rauchentwicklung auf der Höhe des zehnten Stockwerks informiert worden. Am Einsatzort eingetroffen, schlossen die Brandbekämpfer ihre Schläuche sofort an Hydranten an und bereiteten ihre Atemschutzgeräte vor.

Mithilfe der Rettungsleiter näherte sich ein Feuerwehrmann dem Dachstuhl, während zahlreiche Anwohner das Geschehen aus ihren Fenstern heraus beobachteten.

Wie TAG24 zunächst von der Leitstelle erfahren hatte, sollte der Rauch durch Bauarbeiten ausgelöst worden sein. Am Samstag wurde diese Einschätzung jedoch durch die Polizei korrigiert: Demnach hatte tatsächlich ein Brand für die Rauchentwicklung gesorgt.

"Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zum betroffenen Bereich über die Dachluken, lokalisierte den Brand und konnte ein Ausbreiten auf den bewohnten Bereich des Hauses verhindern", sagte Polizeisprecher Moritz Peters am Samstag.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Jedoch entstand durch das Löschwasser ein Schaden in den obersten Wohnungen.

"Da auf dem Dach zur Zeit Bauarbeiten stattfinden, wird die Möglichkeit einer fahrlässigen Brandstiftung geprüft", so Polizeisprecher Peters.