Autos in Vollbrand: Feuerteufel in Leipzig unterwegs?

Leipzig - Unweit voneinander brannten in der Nacht zu Mittwoch zwei Autos in Leipzig -Leutzsch komplett aus.

Zudem wurde ein in der Nähe stehender Tesla durch die extreme Hitze leicht beschädigt.

Kurz nach 3 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Rietschelstraße gerufen.

Da die beiden Autos etwa 100 Meter voneinander entfernt standen, liege nahe, dass es sich um eine Brandstiftung handelt, so der Polizeisprecher. Bis sich diese These bestätigt, werde jedoch in alle Richtungen ermittelt.