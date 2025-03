Bagger auf Baustelle im Leipziger Südwesten ausgebrannt

Der Bagger wurde durch die Flammen schwer beschädigt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Der Brand auf dem Baugrund nahe einer Brücke in der Straße Am Teilungswehr im Stadtteil Großzschocher wurde am späten Freitagabend, gegen 23.26 Uhr, der Polizei gemeldet.

Einer Sprecherin des Lagezentrums zufolge war der Bagger dort aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten.

Bilder vom Tage zeigen, dass die Baumaschine schwer beschädigt wurde.

Die Polizei war auch am Samstagmorgen vor Ort.