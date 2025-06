08.06.2025 11:09 Feuerwehr rückt zu Brand in altem Bahngebäude aus

Die Leipziger Feuerwehr musste am Samstagabend in die Hans-Grade-Straße in den Stadtteil Lützschena ausrücken.

Von Tino Hahner

Leipzig - Die Leipziger Feuerwehr musste am Samstagabend in die Hans-Grade-Straße in den Stadtteil Lützschena ausrücken, um einen Brand zu löschen.

Alles in Kürze Feuerwehr rückt zu Brand in altem Bahngebäude aus

Brand im 2. Obergeschoss eines leer stehenden Bahngebäudes

Löschmaßnahmen waren aufgrund des Geländes schwierig

Einsatzkräfte brachten die Lage unter Kontrolle

Polizei ermittelt Ursache des Feuers Mehr anzeigen Die Leipziger Feuerwehr musste am Samstagabend in den Stadtteil Lützschena ausrücken. © LeipzigFireFighter Nach ersten Informationen von vor Ort loderte es gegen 21 Uhr im 2. Obergeschoss eines leer stehenden Bahngebäudes. Aufgrund des unwegsamen Geländes gestalteten sich die Löschmaßnahmen schwierig. Die Einsatzkräfte konnten die Lage aber unter Kontrolle bringen. In einem leer stehenden Bahngebäude hatte es gebrannt. © LeipzigFireFighter Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen, wie es zu dem Feuer im Bahngebäude kommen konnte. Verletzt wurde niemand.

Titelfoto: LeipzigFireFighter