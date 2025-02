Brand in Leipziger Mehrfamilienhaus: Polizist löscht Feuer und wird verletzt

Leipzig - Ein Polizist ist in der Nacht zu Mittwoch im Leipziger Stadtteil Engelsdorf verletzt worden - er war gegen einen Brand in einem Mehrfamilienhaus vorgegangen.

Ein Polizist wurde beim Löschen eines Feuers in Leipzig verletzt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 1.45 Uhr im Kellerbereich eines Wohnhauses in der Engelsdorfer Straße zu dem Feuer.



Demnach hatten Unbekannte dort Plastikmüll in Brand gesetzt. "Die daraus resultierende Flammenentwicklung hat Sachschaden an den Versorgungsrohren des Gebäudes verursacht", hieß es weiter.

Der eingreifende Beamte habe sich dann beim Löschen der Flammen eine Rauchgasvergiftung zugezogen und ambulant behandelt werden müssen.