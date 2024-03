08.03.2024 12:28 1.133 Brand in Leipziger Pizzeria: Koch versuchte noch vergeblich, das Feuer selbst zu löschen

In der Nacht ist ein Feuer in der Küche einer Pizzeria in Leipzig-Stötteritz ausgebrochen. Die Kripo ermittelt.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Nach einem schweren Brand in einer Pizzeria in Leipzig-Stötteritz hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwache Süd war zur Stelle und löschte den Brand. © 7aktuell.de | Eric Pannier Das Feuer war den Angaben der Leipziger Polizei nach um 23.10 Uhr in der Küche einer Gaststätte in der Sommerfelder Straße ausgebrochen. "Der Koch versuchte selbst, das entstandene Feuer zu löschen, was jedoch misslang", teilte Pressesprecherin Sandra Freitag mit. Kameraden der Feuerwache Süd eilten zur Stelle und löschten den Brand. Vor allem mussten die Gasflaschen im Inneren der Pizzeria in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand, nur einige Bewohner der Wohnungen über der Gaststätte wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst untersucht. Die Einsatzkräfte sicherten explosionsgefährdete Gasflaschen im Inneren der Gaststätte. © 7aktuell.de | Eric Pannier Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro beziffert. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Eric Pannier