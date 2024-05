Carport in Leipzig in Flammen: Feuerwehr kann gerade noch Schlimmeres verhindern

Leipzig - Feuerwehreinsatz im Leipziger Nordwesten – ein Carport stand lichterloh in Flammen.

Von dem Carport in Lindenthal blieb nicht mehr viel übrig. © Leipzig FireFighter

Bereits am Freitagnachmittag wurden die Einsatzkräfte in den Stadtteil Lindenthal alarmiert: In der Sophienstraße hatte kurz vor 14 Uhr ein Carport aus Holz Feuer gefangen.

Nach TAG24-Informationen hatten Anwohner erste Löschversuche unternommen, bevor die Feuerwehr eintraf.

Die Kameraden konnten schließlich verhindern, dass die Flammen auf das angrenzende Mehrfamilienhaus übergriffen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Unterstand wurde völlig zerstört, die daneben stehende Garage leicht beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.