23.11.2024 17:04 Dunkle Rauchwolken über Leipziger Gartenverein: Laube in Brand

Zu einem Brand in einem Gartenverein wurde die Feuerwehr am Samstagnachmittag in Leipzig gerufen.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Eine Gartenlaube geriet am Samstagnachmittag in Leipzig-Schönefeld aus noch unbekannten Gründen in Brand. Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Laubenbrand in Leipzig gerufen. © 7aktuell.de/Eric Pannier Das Feuer brach gegen 15.30 Uhr in dem Kleingärtnerverein "Gesundheitspflege" aus, bestätigte die Rettungsleitstelle TAG24. Sofort machten sich mehrere Kameraden in drei Fahrzeugen der Feuerwehr auf den Weg in die Shukowstraße. Den Ort des Geschehens dürften sie bei der starken Rauchentwicklung schon von Weitem erkannt haben. Mit drei Fahrzeugen waren die Feuerwehrleute vor Ort. © 7aktuell.de/Eric Pannier Laut Pressesprecherin sei eine Gartenlaube betroffen gewesen. Näheres wisse man zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht. Verletzt habe sich bei dem Feuer niemand. Die Einsatzkräfte sollen aktuell noch vor Ort sein.

Titelfoto: 7aktuell.de/Eric Pannier