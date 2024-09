19.09.2024 12:12 831 Feuer in der Leipziger Südvorstadt: Zwei Dutzend Anwohner evakuiert, Straße gesperrt

Von Carolina Neubert

Leipzig - Ein Feuer in einem Wohnhaus in der Leipziger Südvorstadt hat am Mittwochabend zu einer Evakuierung und einer Straßensperrung geführt. In der Leipziger Südvorstadt brannte es am Mittwochabend in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brach der Brand gegen 18.15 Uhr in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der August-Bebel-Straße aus - der Grund sei derzeit noch unklar. Mehrere Feuerwehren seien im Einsatz vor Ort gewesen um die Flammen zu löschen. "Aufgrund des Brandes mussten zwei Dutzend Personen aus dem Haus evakuiert werden, konnten aber nach Abschluss der Löscharbeiten zurück in ihre Wohnbereiche", hieß es weiter. Leipzig Feuerwehreinsatz Schon wieder in Lindenthal! Laster brennen völlig aus - Feuerteufel unterwegs? Verletzte habe es glücklicherweise nicht gegeben, allerdings seien die betroffenen Räume nicht mehr bewohnbar. Zudem habe die August-Bebel-Straße in südliche Richtung zwischenzeitlich gesperrt werden müssen. Zur Ursache ermittle nun die Kripo - ob auch ein Brandursachenermittler zum Einsatz komme, werde geprüft.



