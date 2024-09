Feuerwehr im Dauereinsatz: Mehrere Feld- und Waldbrände in Leipzig

Leipzig - Aufgrund der hohen Temperaturen musste die Leipziger Feuerwehr am Donnerstag gleich mehrmals ausrücken.

Ein Feld im Stadtteil Knautkleeberg-Knauthain stand in Flammen. © LeipzigFireFighter

Nach Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 17.10 Uhr in den Moosbergweg nach Knautkleeberg-Knauthain gerufen. Dort war es zu einem Ödlandbrand gekommen.

Glücklicherweise gelang es der Feuerwehr schnell, eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern und auf eine Fläche von 4000qm zu begrenzen. Verletzt wurde niemand.

Man geht von einem Entzünden aufgrund der Hitze aus, so eine Sprecherin: "Eine Straftat wird ausgeschlossen."



Und auch in der Merseburger Straße nahe dem Elster-Saale-Kanal brach am Abend ein kleiner Brand in einem Waldstück aus, der allerdings ebenfalls schnell gelöscht werden konnte.