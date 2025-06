24.06.2025 12:59 Feuerwehr rückt zu Wohnungsbrand in Markkleeberg aus

Am Dienstagmorgen kam es in Markkleeberg in der Städtelner Straße zum Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - In der Küche eines Mehrfamilienhauses in Markkleeberg ist am Dienstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Alles in Kürze Wohnungsbrand in Markkleeberg: Feuerwehr rückt aus

Brand in Küche eines Mehrfamilienhauses

Feuerwehr löscht Brand vor Übergreifen

Geringer Sachschaden durch Rauchentwicklung

Keine Verletzten bei dem Brand Mehr anzeigen Der Feuerwehr gelang es schnell, den Brand unter Kontrolle zu bringen. © 7aktuell Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, ist die Einsatzleitstelle um 8.41 Uhr über ein Feuer in der Städtelner Straße alarmiert worden. Vor Ort eingetroffen, sei es der Feuerwehr schnell gelungen, den Brand zu löschen, bevor dieser auf andere Räume der Wohnung übergreifen konnte. Nach ersten Informationen entstand ein geringer Sachschaden durch die Rauchentwicklung. Leipzig Feuerwehreinsatz Brandserie im Leipziger Westen: Täter zünden mehrere Autos an - wer hat etwas gesehen? Leipzig Feuerwehreinsatz Feuerwehreinsatz im Nordwesten Leipzigs: Alte Sterni-Brauerei in Brand Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Wie es zu dem Brand in der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus gekommen ist, ist zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.

Titelfoto: 7aktuell