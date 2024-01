14.01.2024 08:15 Feuerwehreinsatz in Paunsdorf: Wohnung in Flammen, mehrere Mieter evakuiert

Schon wieder brannte es am Samstag im Osten von Leipzig: In Paunsdorf stand eine Wohnung in Flammen, mehrere Menschen mussten evakuiert werden.

Von Merle Aarents

Leipzig - Schon wieder brannte es am Samstag im Osten von Leipzig: In Paunsdorf stand eine Wohnung in Flammen, mehrere Menschen mussten evakuiert werden. In einem Plattenbau in Paunsdorf stand am Samstagabend eine Wohnung in Flammen. Wie die Freiwillige Feuerwehr Engelsdorf bestätigte, seien die Einsatzkräfte gegen 20.35 Uhr zu einem Plattenbau in der Haselstraße gerufen worden. Ersten Informationen vom Ort des Geschehens zufolge soll dort eine Wohnung in Brand geraten sein, deren Mieter zu der Zeit wohl nicht zu Hause war. Die Wohneinheit sei komplett ausgebrannt. Mehrere Personen aus angrenzenden Wohnungen mussten mittels einer Drehleiter evakuiert werden. Leipzig Feuerwehreinsatz Blaulicht vor Leipziger REWE: Hier dampft ein Supermarkt ab Mehrere Wohnungen sollen verrußt worden sein. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Neben Kameraden der Wache in Engelsdorf waren auch die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Mölkau im Einsatz. Die Feuerwehr rückte mir mehreren Fahrzeugen und zahlreichen Kameraden an. © Anke Brod Auch die Polizei war vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Facebook/Freiwillige Feuerwehr Engelsdorf