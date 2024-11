25.11.2024 13:14 Flammen mitten in der Nacht: Beliebtes Restaurant im Leipziger Zentrum dicht!

Feuerwehreinsatz am frühen Sonntagmorgen: Ein indisches Restaurant stand in der Leipziger Innenstadt in Flammen.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Feuerwehreinsatz am frühen Sonntagmorgen: Ein beliebtes indisches Restaurant stand in der Leipziger Innenstadt in Flammen. Es muss nun vorerst geschlossen bleiben. Im Restaurant "Indian Crown" hat es am Wochenende gebrannt. © Silvio Bürger Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden gegen 2.35 Uhr in die Reichsstraße alarmiert – es brannte im Restaurant Indian Crown. Laut Polizeisprecherin Sandra Freitag sei es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die Kameraden der Berufsfeuerwehr konnten die Flammen löschen, glücklicherweise wurde niemand verletzt. Allerdings wurden die Räumlichkeiten stark verrußt, weshalb das Restaurant vorerst geschlossen bleiben muss. Leipzig Feuerwehreinsatz Messie-Wohnung geht in Flammen auf: 73-Jähriger bei Brand in Leipzig schwer verletzt Die Betreiber versicherten im Gespräch mit TAG24, dass die Schäden schnellstmöglich behoben und das Lokal wieder geöffnet werden solle. Zur Höhe des Schadens lagen am Montag noch keine Informationen vor. Ein Schild an der Tür informiert die Gäste über die vorübergehende Schließung. © Silvio Bürger "Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts eines Branddeliktes auf und prüft den Einsatz eines Brandursachenermittlers", so Freitag abschließend.

Titelfoto: Bildmontage: Silvio Bürger