30.11.2023 10:31 1.388 Einbrecher wollen Gaszähler stehlen: Explosionsgefahr in Tanzschule!

Die Feuerwehr in Grimma bekämpfte am Mittwoch eine akute Gefahrenlage in einer Tanzschule. Dann wurden die Kameraden zu einem Schornsteinbrand alarmiert.

Von Anna Gumbert

Grimma - Zwei parallel verlaufende Feuerwehreinsätze haben am Mittwochnachmittag die Einsatzkräfte im Landkreis Leipzig auf Trab gehalten. Der Schornsteinbrand am Rappenbergring bestätigte sich vor Ort nicht. © Medienportal Grimma Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, wurde die Besatzung der Freiwilligen Feuerwehr in Grimma zunächst gegen 15.40 Uhr zur Tanzschule in die Südstraße gerufen. Dort war ein starker Gasgeruch gemeldet worden, der sich den Einsatzkräften vor Ort bestätigte. Nahezu das gesamte Gebäude der Schule war mit Gas geflutet, sodass eine akute Explosionsgefahr bestand. Der Bereich der Tanzfläche wurde weiträumig gesperrt, danach durch Hochleistungsgeräte der Feuerwehr gelüftet. Evakuierungsmaßnahmen waren aber nicht nötig. Während die Kameraden aus Schönbach und Trebsen zur Unterstützung eilten, stellte der Netzversorger die Zuleitung ab. Leipzig Feuerwehreinsatz Feuer greift auf Dachstuhl über: Verletzter bei Küchenbrand Nach Angaben von Polizeisprecherin Susanne Lübcke hatten Unbekannte zuvor versucht, den Gaszähler und mehrere Kupferrohre zu stehlen - wodurch es zum Gasaustritt kam. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Feuerwehr im Dauereinsatz Noch während die Feuerwehrleute in der Südstraße beschäftigt waren, gab es gegen 15.55 Uhr einen Notruf wegen eines vermeintlichen Schornsteinbrands vom Rappenbergring. Der Brand bestätigte sich vor Ort nicht, sodass die Kameraden bereits nach einer halben Stunde Entwarnung geben konnten. Auch hier wurden keine Verletzten verzeichnet.

Die Tanzschule in der Südstraße wurde professionell entlüftet. © Medienportal Grimma Originalmeldung vom 29. November, 19.25; aktualisiert am 30. November, 10.31 Uhr

Titelfoto: Bildmontage: Medienportal Grimma