Großer Feuerwehrsatz im Leipziger Norden!

Leipzig - Großer Einsatz am Abend des 1. Advent im Leipziger Norden!

Im Erdgeschoss eines Gebäudes an der Georg-Schumann-Straße brannte es am Sonntagabend. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Im Erdgeschoss eines Gebäudes an der Georg-Schumann-Straße, nahe der Ecke zur Breitenfelder Straße, brannte es am Sonntag in einem Geschäft.

Kräfte der Feuerwehr löschten unter Atemschutz. Auch Polizei und Rettungsdienst kamen zum Einsatz.

Laut TAG24-Informationen vom Brandort sollen mehrere Wohnungen evakuiert worden sein - es soll aber keine Verletzen gegeben haben.