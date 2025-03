Haus im Landkreis Leipzig in Flammen: Hund kommt bei Nachbarn unter

Groitzsch - Ein Hausbrand hat am Samstag in Groitzsch (Landkreis Leipzig ) für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Im Groitzsch (Landkreis Leipzig) kam es am Samstag zu einem Feuerwehreinsatz. © Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig/Mike Köhler

Wie Stadtwehrleiter Mike Köhler mitteilte, wurden um 12.24 Uhr mehrere Feuerwehren in den Ortsteil Saasdorf gerufen. Demnach das erste Bild am Brandort: Eine Rauchwolke, die aus einem Wohnhaus stieg. So habe ein Bewohner schon versucht, mit einem Feuerlöscher gegen die Flammen vorzugehen - der Mann sei alleine gewesen und nicht verletzt worden.

"Die Feuerwehr bereitete sofort einen Löschangriff vor und drang in das Gebäude ein. Hier wurde festgestellt, dass sich das Feuer bereits auf zwei Zimmer im 1. Obergeschoss ausgebreitet hatte", hieß es.

Eines der Probleme vor Ort: Durch die Bauweise des Hauses habe sich der Brand bis in den Dachstuhl ausbreiten und großen Schaden verursachen können. "Die Restablöschung war für die Einsatzkräfte sehr kräftezehrend, da das Dach aufgenommen werden musste und im ausgebauten Dachstuhl die Decken beziehungsweise Gipskartonverkleidungen entfernt werden mussten, um an alle Glutnester zu gelangen", so Köhler. Das Gebäude sei aktuell nicht bewohnbar.

"Ein zum Haus gehörender Hund konnte von Nachbarn in Obhut genommen werden. Die Hauseigentümer befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Urlaub", hieß es weiter.