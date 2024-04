Heißer Grill sorgt für Kellerbrand: Feuerwehr befreit Mieter aus verqualmten Wohnungen

Leipzig - Am Samstagabend hat ein nicht vollständig abgekühlter Grill für einen Großeinsatz der Feuerwehr auf der Georg-Schumann-Straße geführt.

Der Übeltäter: Der noch heiße Grill war in einem Kellerabteil abgestellt worden und hatte Plastikrohre in Brand gesetzt. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Nach Angaben der Polizei war der zuvor genutzte Grill in einem Kellerabteil untergebracht worden und hatte dort gegen 20.30 Uhr Plastikrohre in Brand gesetzt. Dadurch kam es zu einer sehr starken Rauchentwicklung, die das Treppenhaus zuqualmte und schließlich auch in die Wohnungen der Mietparteien des Mehrfamilienhauses drang.

Unter Atemschutz stießen die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor, um die Bewohner zu evakuieren und den Brandherd zu suchen. Diesen konnten sie schließlich schnell ablöschen.

Über eine Drehleiter wurde eine ältere Frau aus ihrer verqualmten Wohnung befreit. Sie wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.