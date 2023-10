Kleingartenverein gleich zweimal Ziel von Feuerteufeln? Laubenbrände halten Feuerwehr auf Trab

Borna - Gleich zwei Abende hintereinander wurde die Polizei zu Bränden an derselben Gartenlaube in Borna alarmiert.

Insgesamt 44 Kameraden waren an zwei Tagen im Einsatz. © Feuerwehr Borna

Das erste Feuer brach den Angaben der Feuerwehr in Borna nach am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr am Anbau und einem Teil des Daches der Laube in einem Kleingartenverein in der Hausgasse aus. Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte das Gebäude gerettet werden, ebenso die umliegende Vegetation.

Am Donnerstagabend dann wurde erneut zur selben Laube alarmiert: Diesmal stand das Gebäude komplett in Flammen. Die Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand, auch wenn sich die Wasserversorgung wegen der Unbeugsamkeit der Gartenanlage als nicht leicht erwies.

Das Gartenhäuschen brannte komplett nieder. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren 44 Kameraden mit acht Fahrzeugen an den Löscharbeiten an beiden Abenden beschäftigt.