Lagerhalle in Flammen: Feuerwehreinsatz im Leipziger Westen

Leipzig - Feuerwehreinsatz im Leipziger Westen: In einer alten Lagerhalle ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen.

Die Feuerwehr rückte am Mittwochabend im Leipziger Westen an. In einer Fabrikhalle ist ein Brand ausgebrochen. © Leipzig FireFighter

Mehrere Einsatzkräfte rückten im Stadtteil Plagwitz an - Polizei und Feuerwehr wurden eigenen Angaben zufolge gegen 20.10 Uhr alarmiert.

In einer alten Lagerhalle an der Zschocherschen Straße/Ecke Limburger Straße brannte es ersten Informationen nach lichterloh.

Kameraden der Berufsfeuerwehr Leipzig sowie der Freiwilligen Feuerwehren Südwest und Rückmarsdorf kämpften unter anderem mithilfe einer Drehleiter gegen die Flammen an.

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Donnerstag mitteilte, war aus bisher unbekannter Ursache Unrat in einer Lagerhalle in Brand geraten.

Die Flammen beschädigten das Dach der Halle und umliegende Baumaterialien. "Verletzt wurde niemand", so Lübcke.

Für die Löscharbeiten musste die Zschochersche Straße zwischen Limburger und Markranstädter Straße teils voll gesperrt werden.

Auch die öffentlichen Verkehrsmittel waren von der Sperrung betroffen: Laut Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) fuhr die Straßenbahnlinie 3 zwischen Hauptbahnhof und Adler zeitweise mit Umleitung über Käthe-Kollwitz-Straße sowie Könneritzstraße. Die Buslinie 74 umfuhr die Zschochersche Straße ebenfalls und bediente am Adler eine andere Haltestelle.