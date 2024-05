Leichenfund bei Brand in Grünau: Identität der toten Person geklärt

Ein Großaufgebot der Feuerwehr war am Dienstag in Leipzig-Grünau im Einsatz. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Bei dem Opfer, das im Rahmen der Löscharbeiten nur noch tot hatte geborgen werden können, handelte es sich laut Polizeisprecherin Therese Leverenz um die 68 Jahre alte Mieterin der betroffenen Wohnung.

Das Feuer war am Dienstag gegen 17.20 Uhr in dem Mehrfamilienhaus in der Salzstraße in Grünau-Mitte ausgebrochen.

Zwar haben die Flammen zügig von der Feuerwehr gelöscht werden können, doch dann machten die Einsatzkräfte den traurigen Fund – trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb die Frau.

Die Brandursache ist noch immer nicht abschließend geklärt – um sie herausfinden zu können, kommen am heutigen Donnerstag Spezialisten zum Einsatz.