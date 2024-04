"Leute, so nicht!": Leipziger Feuerwehr von dreistem Falschparker gestoppt

Leipzig - Bei einer Einsatzfahrt am Sonntagabend musste sich die Feuerwehr des Leipziger Stadtteils Grünau ordentlich ärgern.

Das Auto (l.) stand so ungünstig auf der Straße, dass der Einsatzwagen nicht mehr durchfahren konnte. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Leipzig Grünau

Wie die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite mitteilte, waren die Kameraden auf dem Weg zu einem Rettungseinsatz in Grünauer Hochhaus.

Dann kam jedoch alles anders: "Bevor die Besatzung überhaupt den Einsatzort erreichen konnte, wurde diese durch einen Falschparker ausgebremst", hieß es.

Wie auf einem dem Beitrag beigefügten Foto zu sehen ist, war ein Auto kurz vor dem besagten Hochhaus derart sperrig auf die Straße geparkt worden, dass die Durchfahrt eiesn Rettungs- oder Feuerwehrwagens quasi unmöglich gemacht wurde.

Besonders bei Bränden müssen die Rettungskräfte dazu in der Lage sein, möglichst nah an die betroffenen Gebäude heranzufahren - unter anderem zum Einsatz von Drehleitern oder zur Nutzung von Löschwassereinspeisungen.

"Leute, so nicht! Wir unterstellen niemandem etwas Böses, ABER: Wenn Ihr aussteigt, Euch umdreht und Zweifel haben könntet, ob hier noch ein Pkw ohne Schrammen durchpasst, dann seid Euch sicher: Die Feuerwehr kommt so nicht durch! Und auch nicht der Rettungsdienst!", so die aufgebrachten Worte der Kameraden.