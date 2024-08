25.08.2024 16:04 927 Nächtlicher Knall in Leipziger Plattenbau - Dann brennt's im Treppenhaus

Unbekannte setzten in der Nacht auf Samstag unter anderem einen Kinderwagen in einem Leipziger Mehrfamilienhaus in Brand.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Plötzlich gab es einen lauten Knall, dann brannten in der Nacht auf Samstag plötzlich mehrere Gegenstände, darunter ein Kinderwagen, in einem Leipziger Mehrfamilienhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Leipzig Grünau löschte den Brand. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Leipzig Grünau Mitten in der Nacht gegen 1.45 Uhr wurden die Bewohner eines Plattenbaus in Grünau unschön von dem Geräusch aus ihrem Schlaf gerissen, berichteten sie später der Polizei. Denn im Treppenhaus des Gebäudes in der Mannheimer Straße fingen laut Informationen der Polizeidirektion Leipzig gleich mehrere Gegenstände Feuer. Darunter befand sich auch ein Kinderwagen. Leipzig Feuerwehreinsatz Autos brennen im Leipziger Westen: War es Brandstiftung? Schnell breitete sich ein starker Qualm im Flur aus. Die Feuerwehr kam zur Hilfe und schaffte es, den Brand zu löschen, bevor dieser sich weiter ausbreiten konnte. Trotzdem musste das Haus im Anschluss evakuiert werden. "Eine Bewohnerin (83) des Mehrfamilienhauses musste mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht werden", berichtete Polizeisprecher Chris Graupner. Wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung hat die Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.



Titelfoto: Facebook/Freiwillige Feuerwehr Leipzig Grünau