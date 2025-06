Nur noch Schutt und Asche: BMW am Kulki abgefackelt

Leipzig - Feuerwehreinsatz am Kulki: In der Nacht zu Montag ist ein Auto im Leipziger Westen in Flammen aufgegangen.

Die Überreste des Brandes am Kulki: Der BMW ist komplett zerstört worden. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Es war gegen 1 Uhr in der Nacht, als Polizeibeamte des Reviers Südwest den brennenden BMW auf einem Parkplatz in der Seestraße am Kulkwitzer See im Stadtteil Lausen-Grünau bemerkten.

Laut einem Sprecher leitete die alarmierte Feuerwehr sofort die Löschmaßnahmen ein, konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Wagen komplett ausbrannte.

"Das Fahrzeug hatte zum Tatzeitpunkt noch einen Wert von mehreren Tausenden Euro", hieß es. Der Schaden dürfte dementsprechend hoch sein.

Die Polizei sicherte am Brandort Spuren. Das Auto soll nun von einem Brandursachenermittler untersucht werden.