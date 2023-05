19.05.2023 15:27 Brandstiftung an Grundschule und Kindergarten: Kripo ermittelt

In der Nacht auf Freitag machten sich unbekannte Brandstifter in Paunsdorf an Mülltonnen zu schaffen.

Von Annika Rank

Leipzig - In der Nacht auf Freitag machten sich unbekannte Brandstifter im Leipziger Stadtteil Paunsdorf an Mülltonnen zu schaffen. An der Brüder-Grimm-Grundschule in Paunsdorf wurde in der Nacht auf Freitag vermutlich gezündelt. © Christian Grube Nach Angaben der Polizeisprecherin Therese Leverenz gingen gegen 1.30 Uhr aus bisher unbekannter Ursache mehrere Mülltonnnen in der Goldsternstraße in Flammen auf. Durch das Feuer wurde die Fassade der anliegenden Brüder-Grimm-Grundschule beschädigt. Auch am Kindergarten auf der gegenüberliegenden Straßenseite zündelten die Unbekannten mit Papier, sodass eine Tür und ein Fenster des Gebäudes durch das Feuer beschädigt wurden. "Die Kriminalpolizei prüft Zusammenhänge und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Branddelikts aufgenommen", so Leverenz.

Die Fassade und die Umzäunungen der Grundschule wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. © Anke Brod Auch an der benachbarten Kita wurde gefackelt. Die entstandenen Schäden wurden aber bereits wieder überstrichen. © Christian Grube In beiden Fällen konnte die Höhe des entstandenen Sachschadens noch nicht abschließend ermittelt werden.

Titelfoto: Montage Christian Grube ; Anke Brod