Riesige Rauchwolke über Leipzig: Baracke steht lichterloh in Flammen

Die Rauchwolke war schon aus der Ferne zu sehen. Im Südwesten von Leipzig brennt seit den Abendstunden eine Baracke.

Wie ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums am Sonntagabend auf Nachfrage von TAG24 mitteilte, stand zwischen Großzschocher und Grünau eine zehn mal 40 Meter große teilweise aus Holz bestehende Baracke lichterloh in Flammen.

Eine große Rauchwolke war schon von Weitem sichtbar, wie in den sozialen Netzwerken kursierende Bilder zeigen.

Das brennende Gebäude in der Nähe der Schönauer Straße steht laut dem Sprecher leer, sollte wohl ohnehin abgerissen werden.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr seien vor Ort, um das Feuer zu löschen bzw. die Baracke kontrolliert abbrennen zu lassen. Die Schönauer Straße ist seitdem zwischen Lausner Weg und Rippachtalstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Verletzt worden sei nach ersten Erkenntnissen niemand. Zur Brandursache ließen sich am Sonntagabend noch keine Angaben machen, intensive Ermittlungen sollen am Montag in die Wege geleitet werden.