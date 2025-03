Schon wieder Keller-Brand in Leipzig-Grünau!

Leipzig - Keine Atempause für die Feuerwehr: In Leipzig -Grünau hat es in der Nacht zu Dienstag schon wieder im Keller eines Mehrfamilienhauses gebrannt.

In den vergangenen Monaten war es immer wieder zu Kellerbränden in dem Leipziger Stadtteil gekommen - zuletzt am Wochenende mit vier Fällen in vier Stunden.