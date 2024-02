Sechs Verletzte bei Kellerbrand in Leutzsch: Mehrfamilienhaus nicht mehr bewohnbar

Leipzig - Am Donnerstagabend brach ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in Leipzig-Leutzsch aus. Sechs Bewohner wurden durch den dichten Rauch verletzt.

Aus dem Keller quoll dichter Rauch. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie die Leipziger Polizei am Freitag mitteilte, wurden die Einsatzkräfte um 17.24 Uhr in die Brehmestraße alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache hatte dort in einem Mehrfamilienhaus ein Kellerabteil Feuer gefangen.

Im gesamten Gebäude kam es zu einer starken Rauchentwicklung, weswegen alle Bewohner evakuiert werden mussten. Fünf Männer im Alter zwischen 24 und 66 Jahren und eine 22-jährige Frau wurden mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.

"Die Kameraden der Feuerwehren Hauptwache, Westwache, der Freiwilligen Feuerwehr Böhlitz-Ehrenberg sowie der Feuerwache Südwest und der Nordwache waren im Einsatz. Zudem fiel der Strom im Brandobjekt aus. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar", teilte Pressesprecherin Josephin Sader mit.

Die übrigen Bewohner konnten anderweitig untergebracht werden. Der entstandene Sachschaden ist bis jetzt nicht bezifferbar.