23.08.2023 15:21 Solaranlage fängt auf Balkon Feuer! Polizeibeamte verhindern Schlimmeres

In einem Mehrfamilienhaus an der Südstraße in Grimma ist es Mittwochmittag zum Brand einer Minisolaranlage gekommen.

Grimma - In einem Mehrfamilienhaus an der Südstraße in Grimma (Landkreis Leipzig) ist es Mittwochmittag zum Brand einer Minisolaranlage gekommen. Auf einem Balkon in Grimma ist am Mittwoch eine Solaranlage in Brand geraten. © Sören Müller Wie Polizeisprecherin Maxi Böckel gegenüber TAG24 mitteilte, war das Feuer gegen 12.43 Uhr bekannt geworden. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eilten daraufhin zum Ort des Geschehens. Wie TAG24 vor Ort erfuhr, waren dort zuerst die Beamten des Grimmaer Reviers eingetroffen und bestätigten die Meldung. Von einem Balkon im 3. Obergeschoss des Hauses stieg schwarzer Rauch auf. Die Fassade war durch den Brand bereits in Mitleidenschaft geraten. Die Polizisten zögerten daraufhin nicht lang, verschafften sich Zugang zur Wohnung und begannen damit, die Flammen zu löschen. Dadurch konnten sie den Brand eindämmen, bis die Feuerwehr eingetroffen war und so Schlimmeres verhindern. Die Kameraden löschten den Brand schließlich. Balkonkraftwerk fängt Feuer: Mieter erleidet Schock Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Lediglich die Fassade wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. © Sören Müller Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Brand von einer Minisolaranlage ausgegangen sein, die plötzlich Feuer gefangen hatte. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Der Mieter der Wohnung soll sich zum Zeitpunkt des Unglücks nicht in der Wohnung befunden haben. Er habe jedoch einen Schock erlitten, als er am Einsatzort eintraf. Der Rettungsdienst kümmerte sich um ihn. Zur Höhe des Sachschadens lagen zunächst keine Infos vor. Derzeit werde noch geprüft, ob ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen soll, sagte Polizeisprecherin Böckel.

