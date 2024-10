Wohnung im Leipziger Osten in Flammen: Drei Verletzte, Polizei ermittelt gegen Mieter

Leipzig - Nächtlicher Feuerwehreinsatz im Leipziger Osten: Eine Wohnung stand am späten Sonntagabend in Flammen, drei Personen wurden verletzt.

Zahlreiche Kameraden der Feuerwehr waren am Sonntagabend im Leipziger Osten im Einsatz. © Silvio Bürger

Gegen 22.30 Uhr wurden Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr in den Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld alarmiert, weil es in einem Mehrfamilienhaus in der Hermann-Liebmann-Straße brannte.

Wie Polizeisprecherin Berit Wünscher auf Nachfrage von TAG24 erklärte, sei eine Wohnung auf bislang noch unbekannte Weise in Brand geraten. Das Feuer sei im Erdgeschoss ausgebrochen, hieß es am Abend vom Brandort.

Demnach habe sich starker Rauch gebildet und das Gebäude habe evakuiert werden müssen. Drei Personen seien leicht verletzt worden – sie mussten wegen einer Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt werden.

Die betroffene Wohnung wurde versiegelt, sie ist nicht mehr bewohnbar – die anderen Bewohner konnten in ihr Zuhause zurückkehren.

Die Hermann-Liebmann-Straße musste zeitweise voll gesperrt werden, wovon auch der ÖPNV betroffen war.