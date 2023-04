Wohnungsbrand in Leipzig: Zwei Bewohner im Krankenhaus, Haus nicht mehr bewohnbar

Leipzig - Feuerwehreinsatz im Süden von Leipzig : Bei einem Wohnungsbrand sind am späten Donnerstagabend zwei Bewohner verletzt worden.

Zahlreiche Kameraden der Feuerwehr waren am Donnerstagabend in Leipzig-Lößnig im Einsatz. © Silvio Bürger

Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, sei das Feuer gegen 21.20 Uhr in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses in der Giselherstraße im Stadtteil Lößnig ausgebrochen.

Demnach mussten alle Bewohner des Hauses evakuiert werden. Sowohl der 39-jährige Mieter der betroffenen Wohnung als auch ein weiterer Bewohner (70) seien wegen des Verdachts der Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Informationen der Deutschen Presse-Agentur zufolge gebe es die Vermutung, dass eine Bettdecke durch offenes Feuer in Brand geraten ist.

Der Brand konnte gelöscht werden, doch das ganze Haus sei derzeit nicht mehr bewohnbar. Zur Höhe des Sachschadens lagen am Morgen noch keine Informationen vor.

"Die Bewohner konnten bei Bekannten unterkommen", so die Behörde weiter.