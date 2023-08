15.000 Besucher erwartet! Streetart-Festival haucht Leipziger Lost Place neues Leben ein

Als Resultat gibt es dort nun diverse Kunstarten wie Malerei und Graffiti, Illustrationen, Installationen sowie Multimedia-Objekte zu bestaunen, die laut der Organisatoren "in ein Gesamtkunstwerk" verwandelt wurden.

Im Rahmen der Eventreihe "Die ganze Stadt als Bühne" waren rund 80 Künstler und Künstlerinnen sowohl aus Deutschland als auch dem Ausland in den vergangenen Wochen intensiv damit beschäftigt, die Innen- sowie Außenräume des 24.000 qm großen Lost Place nach ihren Vorstellungen zu gestalten.

Das Festival findet bereits zum 18. Mal - aber erstmals in Leipzig - statt und bietet Kunstfans an drei Wochenenden (18. bis 20. sowie 25. bis 27. August; 1. bis 3. September) bunte Ausstellung mit einem vielseitigen Rahmenprogramm.

Wer die ibug im ehemaligen RAW "Einheit" in der Werkstättenstraße 4 in Leipzig-Engelsdorf besuchen will, kann das jeweils freitags von 16 Uhr bis 20 Uhr sowie Samstag und Sonntag zwischen 10 und 20 Uhr tun. Der Biergarten soll bis 22 Uhr geöffnet bleiben.

Aufgrund der nur begrenzten Anzahl an Parkplätzen rund um das Gelände empfehlen die Veranstalter eine mit dem Fahrrad oder mit dem ÖPNV. Für letztere Option nehmt Ihr am besten die Buslinie 72 bis zur Haltestelle "Ärztehaus Engelsdorf" oder die RB 113 bis zur Bedarfshaltestelle "Engelsdorf".

Nach Organisatoren-Angaben werden rund 15.000 Menschen erwartet. Infos und Tickets gibt's auf der ibug-Website.