Leipziger Museum sucht Sammler

Leipzig - Zum 150-jährigen Jubiläum seiner Eröffnung will das Leipziger GRASSI Museums für Angewandte Kunst seine Besucher und Fans zu Kuratoren machen.

Sammler gesucht: Das Leipziger GRASSI Museum für Angewandte Kunst will seine Besucher zu Kuratoren machen. © Hendrik Schmidt/dpa

"Sie sammeln spannende oder kuriose Objekte und träumen von einer Ausstellung Ihrer Stücke in einem Museum ...", heißt es in einem am Montag veröffentlichten Aufruf.

Gesucht werden demnach Sammler, die eine Auswahl ihrer Lieblingsobjekte im GRASSI präsentieren möchten.

Ob Münzen, Porzellanfische, Andenkengläser, Mokkatassen oder Werbetafeln - alles könne vorgeschlagen werden.

Was zählt, sei die Leidenschaft.