03.11.2024 06:42 Deutschlands größtes Festival und Start der Wintermarkt-Saison: Das hat der Sonntag in Leipzig zu bieten

Neuer Sonntag - neue Veranstaltungstipps in Leipzig. So könnt Ihr das Wochenende in der Messestadt ausklingen lassen.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Das Wochenende neigt sich langsam dem Ende zu, doch noch steht Euch ein langer Tag voller spannender Beschäftigungen in Leipzig bevor. Vom entspannten Einklang bis zum musikalischen Ausklang ist für jeden was dabei. Gemütlich Brunchen für Klein und Groß Plagwitz - Gemütlich brunchen könnt Ihr diesen Sonntag von 10 bis 14 Uhr im rustikal-charmanten Industriedenkmal Da Capo. Für das Essen bei dem etwas anderen verlängerten Frühstück sorgt das Hotel & Restaurant Michaelis. Für 43 Euro pro Person seid Ihr dabei. Pluspunkt: Im Preis inbegriffen ist auch gleich noch der anschließende Gang ins beliebte Oldtimermuseum. Alle Informationen sowie die Anmeldung dafür findet ihr hier. Stötteritz - Ihr sucht stattdessen lieber doch eine kinderfreundlichere Alternative? Dann ist das herbstliche Frühstück im Kitupi LAND genau das Richtige! Von 8.30 bis 12.30 Uhr könnt Ihr Euch am üppigen Buffet so richtig satt essen. Doch das war natürlich noch nicht alles, denn in den Preis von 25 Euro (Kinder ab acht Euro) gibt es auch gleich noch einen spannenden Kinder-Indoorspielplatz zu entdecken. Mit verschiedenen Familienpaketen könnt Ihr noch mal extra sparen. Unter anderem im Da Capo und im Kitupi LAND könnt Ihr gemütlich brunchen. (Symbolbild) © dpa/Christin Klose Filmfestival Leipzig Leipzig - Ob Kinder oder Erwachsene, am letzten Tag des Internationalen Leipziger Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm gibt es noch mal für alle Altersgruppen etwas zu entdecken. Auf der Webseite findet Ihr nicht nur das komplette Tagesprogramm, sondern dort könnt Ihr Euch auch gleich noch Tickets für die spannenden Filmchen besorgen. Ab 10 Uhr geht's los. Deutschlands größtes Festivals für Dokumentar- und Animationsfilme ruft. (Archivbild) © dpa/Sebastian Willnow Entdecker-Märkte Trödelmarkt Alte Messe - Was wäre ein Wochenende in Leipzig ohne Flohmarkt-Action? Am Sonntag seid ihr unter anderem auf dem Alte-Messe-Trödelmarkt herzlich willkommen. Von 8 bis 15 Uhr könnt Ihr Euch hier durch die Schätze anderer wühlen und das eine oder andere Stück mit nach Hause nehmen. Alle Infos könnt Ihr Euch auch hier noch mal durchlesen. Stoffmarkt - Die begeisterten Hobby-Näher sollten sich hingegen mal den Stoffmarkt auf dem Augustusplatz anschauen. Durch die verschiedensten Materialien, Muster und Farben könnt Ihr Euch hier von 11 bis 17 Uhr wühlen. Wintermarkt - Es geht wieder los, die Wintermarkt-Saison im Herrn Kauzig ist eröffnet. Was die einen zu zeitig finden, kommt für die anderen gerade recht. So ein paar gebrannte Mandeln gehen ja bekanntlich immer. Aber auch leckere Getränke, samt Glühwein und Gegrilltes könnt Ihr Euch von 15 bis 22 Uhr so richtig schmecken lassen. Am wohlig warmen Feuer könnt Ihr dann auch die erste Weihnachtsmusik genießen. Nicht nur den Trödelmarkt könnt Ihr am Sonntag besuchen. (Archivbild) © dpa/Kai Remmers Etwas auf die Ohren Isak Danielson - Schweden kommt nach Deutschland. Mit "The Afterparty" macht das schwedische Ausnahmetalent auch im Leipziger Felsenkeller Halt. Seine Musik ist eine Mischung aus Rock, Pop und Metal. Den kraftvollen Songs des 26-Jährigen könnt Ihr um 20 Uhr, ab 33 Euro lauschen. Tickets gibts hier. Crystal F - Wer stattdessen eher zu Rapmusik hingezogen ist, kommt bei Crystal F auf seine Kosten. Der 36-Jährige steht ab 19 Uhr im Täubchenthal. Tickets bekommt Ihr auf eventim. Konzerte könnt Ihr in Leipzig natürlich auch besuchen. (Symbolbild) © 123RF/tsuguliev Ob Ihr ihn nun entspannt, musikalisch oder entdeckungsfreudig verbringt: TAG24 wünscht Euch allen einen schönen Sonntag.

Titelfoto: Bildmontage: dpa/Christin Klose; dpa/Sebastian Willnow; dpa/Kai Remmers