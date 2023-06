DHL Sommerkino: Freier Eintritt und Popcorn en masse!

Unter freien Himmel veranstaltet das DHL Drehkreuz Leipzig wieder das beliebte Sommerkino an. © Drehkreuz Leipzig

In Schkeuditz startet die beliebte Veranstaltungsreihe, die schon in den vergangenen Jahren viele Besucher anlockte.

Am 14. Juli kann das erste Mal in diesem Sommer der Agententhriller "James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben" mit Daniel Craig (55) und Rami Malik (42) in den Hauptrollen auf großer Leinwand geschaut werden.



DHL bietet für das perfekte Erlebnis freien Eintritt und leckeres Popcorn gibt es auch dazu. Damit steht einem Besuch des Sommerkinos im Freien nichts mehr im Weg.

An den darauffolgenden Wochenenden gibt es noch mehr Filmgenuss für Kinoliebhaber.

Am Bismarckturm in Lützschena-Stahmeln und am Biedemeierstrand am Schladitzer See kann man den Sommerabend mit Blockbustern wie "Strange World", "Ghostbusters: Legacy" oder "Top Gun: Maverick" genießen.