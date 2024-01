Eis-Show, Kinotipps und Brunch: So wird Euer Sonntag in Leipzig zum Highlight

TAG24 hat wieder einige Tipps für Euch, wie Ihr Euren Sonntag in Leipzig verbringen könnt.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Das Schönste am Sonntag ist der Samstagabend? Stimmt nicht ganz, denn auch am Sonntag kann es sich trotz Kälte lohnen, das warme Haus zu verlassen. Warum, erfahrt Ihr in den Veranstaltungstipps für Leipzig.

BRUNCH

Plagwitz - Am schönsten startet ein Sonntag doch mit einem ausgiebigen Frühstück: Naumanns Gaststube im Felsenkeller (Karl-Heine-Straße 32) lädt zum ersten Mal in diesem Jahr wieder zum Brunch ein. Zwischen 10 und 14 Uhr erwartet Euch ein umfangreiches Büfett mit verschiedenen kalten und warmen Speisen, darunter einige vegane Gerichte. Eine Getränkeauswahl ist im Preis inbegriffen, dieser beträgt 29 Euro pro Erwachsenem. Tipp: Ruft vorher kurz an, ob noch Plätze frei sind – Tel. 0341/86094263.

In Naumanns Gaststube im Felsenkeller könnt am Sonntag ab 10 Uhr lecker frühstücken. (Symbolbild) © Bildmontage: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa, 123RF/rawpixel

FLOHMARKT

Plagwitz - Wenn Ihr einmal in der Nähe seid, könnt Ihr noch einen gemütlichen Spaziergang auf der Karl-Heine-Straße Richtung Westwerk machen: Dort findet von 10 bis 16 Uhr der Kiezflohmarkt Plagwitz statt. Ob Second-Hand-Klamotten, Schallplatten, Möbel oder "einfach nur Krims und Krams" – hier kann man schön die Zeit vertrödeln und vielleicht sogar das eine oder andere Lieblingsstück ergattern.

Im Westwerk könnt Ihr nach so manchem Schatz Ausschau halten. (Symbolbild) © 123rf/dannyburn

WINTER-FEELING

Zentrum - Die schönste Rutschpartie des Jahres hat am Freitag eröffnet: Beim Leipziger Eistraum auf dem Augustusplatz könnt Ihr am Sonntag nicht nur selbst die Eisbahn austesten und so manchen Glühwein genießen, sondern ab 14.30 Uhr auch eine kleine Eisshow der Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer des Leipziger-Eissport-Club e.V. miterleben. Der Eintritt ist frei.

Eislaufen, Eisstockschießen, Glühwein: Auf dem Augustusplatz findet könnt Ihr Winter-Feeling pur genießen. (Archivbild) © Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/ZB

COMEDY OPEN MIC

Südvorstadt - Ihr wollt lachen? Dann ab ins Café Puschkin (Karl-Liebknecht-Straße 74) zur "Karli Comedy - Open Mic". Jeweils um 16 und um 19 Uhr stehen Comedy-Talente und erfahrene Comedians hier auf der Bühne und testen ihre Gags vor Publikum. Der Eintritt ist frei. Tipp: Wer danach Bock auf mehr hat, lässt sich beim Comedy-Abend in der "naTo" blicken. Tickets könnt Ihr Euch im Vorverkauf für 16,50 Euro sichern.

Bei der "Karli Comedy - Open Mic" testen Talente ihre Comedy-Künste an Euch. (Symbolbild) © 123RF/9parusnikov

KINOTIPP

Lindenau - Nicht immer muss man den Sonntag vor dem Fernseher ausklingen lassen – wie wär's lieber mit Kino? Die Schaubühne Lindenfels (Karl-Heine-Straße 50) bietet wie immer tolle Filme abseits des Mainstreams, um 18.30 Uhr beispielsweise den Dokumentarfilm "A Bunch of Amateurs", der in Kooperation mit dem Leipziger DOK-Filmfestival entstanden ist. Es geht um einen Filmklub, bestehend aus Rentnern, die sich seit vielen Jahrzehnten treffen, um über Filme zu diskutieren. Langsam macht ihnen ihr Alter einen Strich durch die Rechnung und schließlich kommt ihnen auch noch Corona in die Quere ... Der Film wird im Grünen Salon gezeigt, der Eintritt kostet sieben Euro – Tickets bekommt Ihr online.

In der Schaubühne Lindenfels laufen auch am Sonntag tolle, alternative Filme. (Archivbild) © Schaubühne Lindenfels/Sebastian Willnow