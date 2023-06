Erst Pferderennen, dann Party: Bald gibt's wieder Action im Scheibenholz!

Leipzig - Am 6. Juni findet auf der Galopprennbahn Scheibenholz in Leipzig wieder der Partyrenntag statt. Tickets gibt's ab sofort zu kaufen.

Am 6. Juni rennen wieder die Pferde durch die Galopprennbahn Scheibenholz. © Frank Sorge/PR

Als Schutz vor der heißen Sommersonne sollen die Pferde an diesem zweiten Renntag der Saison erst ab circa 17.30 Uhr die Bahnen betreten.

Insgesamt siebenmal galoppieren die Tiere mitsamt ihren Jockeys dann durchs Scheibenholz, sodass wett-lustige Zuschauende einige Chancen auf den großen Gewinn haben werden.

Anschließend steigt an gleicher Stelle dann die große Après-Race-Party. Dann verwandelt sich nämlich die Terrasse vor der Zuschauertribüne in einen Dancefloor, auf dem DJ Holgaaar die beliebtesten Party-Hits auflegen wird.

"Sportlicher Höhepunkt bildet der mit 11.500 Euro dotierte Ausgleich II über eine Distanz von 2300 Meter", hieß es in der Ankündigung. "Insgesamt werden vom Verein Preisgelder in Höhe von 42.500 Euro ausgelobt."

Wer sich ein Flanier-Ticket (ab zehn Euro für Vollzahler) besorgen will, kann dies auf der Scheibenholz-Website, an den bekannten VVK-Stellen oder direkt an der Abendkasse am 6. Juni tun.