Esprit-Store seit Monaten dicht: Was die Leipziger hier schon bald bestaunen können

Leipzig - Bis Ende vergangenen Jahres konnte man in dem Store im Herzen Leipzigs noch Klamotten shoppen, jetzt ziehen die Werke des berühmten, aber auch geheimnisvollen Künstlers Banksy in den früheren Esprit-Laden ein.

Die Pop-up-Ausstellung "House of Banksy Leipzig – An Unauthorized Exhibition" zieht in die Grimmaische Straße 10 ein. © Lutz Brose

"House of Banksy Leipzig – An Unauthorized Exhibition" heißt die Pop-up-Ausstellung, die die Leipziger und natürlich auch Besucher der Stadt ab 30. Mai in der Grimmaischen Straße 10 entdecken können.

150 Motive des gefeierten Streetart-Künstlers sollen dann auf rund 1500 Quadratmetern Fläche Platz finden, kündigte die Stadt Leipzig auf ihrer Webseite an.

Die Ausstellung soll eine der größten und aktuell gefragtesten über den Briten sein, der es bis heute geschafft hat, seine wahre Identität geheimzuhalten.

Unter den in Leipzig ausgestellten Werken sind Graffiti, Fotografien, Skulpturen, Videoinstallationen und Drucke auf verschiedenen Materialien wie Leinwand, Fine Art Papier, Holz, Aluminium, Gips, Beton und Backstein. Sie wurden extra für diese Ausstellung reproduziert und zusammengetragen.

Diese sei aufgrund seiner Anonymität zwar nicht von Banksy selbst freigegeben worden, geben "in einem aufwendigen und einzigartigen Setting" dennoch einen Einblick in sein Werk.