Friedhofstour und schaurige Labyrinthe: So stimmt Ihr Euch am Wochenende auf Halloween ein

In den Veranstaltungstipps fürs Wochenende in Leipzig findet Ihr einige Vorschläge für eine schaurig-schöne Zeit.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Kurz vor Halloween wird es in der Messestadt schaurig-schön: Mit unseren Tipps fürs Wochenende könnt Ihr Euch auf den Feiertag in der kommenden Woche einstimmen.

ANTIKMARKT

Markkleeberg - Bettlaken, schaurige Porträts oder für Kostüme verwertbare Klamotten findet Ihr sowohl am Samstag als auch am Sonntag zwischen 8 und 15 Uhr im agra-Messepark im Süden der Stadt. 500 bis 1000 Händler sind auf dem agra-Antikmarkt vor Ort und bieten alte Möbeln, interessante Antiquitäten, seltene Kunst, Sammlerraritäten und schräge Secondhandfunde zum Verkauf. Auch für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Imbissen und frisch gezapften Bier gesorgt. Der Eintritt ist frei!

Seltene Funde aus zweiter Hand sind auf dem agra-Antikmarkt auf der Tagesordnung. © 123RF/andyborodaty

HALLOWEEN SPECIAL BELANTIS

Zwenkau - Ein Besuch im Freizeitpark Belantis lohnt sich immer, in der Zeit kurz vor Halloween sind aber vor allem mutige Besucher gefragt: Zusätzlich zu den üblichen Attraktionen warten am Samstag, Sonntag, aber auch noch Montag und Dienstag ab 11 Uhr gruselige Labyrinthe darauf erkundet zu werden. Ab 16 Uhr wandeln außerdem schaurige Gestalten durch den Park, der in dieser Zeit sogar bis 20 Uhr geöffnet hat. Tickets könnt Ihr Euch über die Website kaufen.

Ab 16 Uhr wandeln am Wochenende und bis zum Feiertag gruselige Gestalten durch den Freizeitpark. © PR/Belantis Leipzig

HALLOWEEN GRUSELTOUR

Zentrum - In den alten Gemäuern der Messestadt verbergen sich so manch dunkle Geheimnisse und Geschichten: Diese werden Euch die schwarze Witwe oder der Poet des Todes von der Gruseltour Leipzig nur allzu gerne auf einem Rundgang näher bringen. Am Samstag und am Sonntag werden sowohl die Friedhofstour "Leichen, Lepra, Luzifer" als auch die reguläre Gruseltour Leipzig ab 16 Uhr angeboten. Für 14 Euro, beziehungsweise 12 Euro ermäßigt, könnt Ihr Euch noch über das Anmeldeformular auf der Website für eine Tour anmelden - wenn Ihr Euch denn traut!

Auf den Friedhöfen der Messestadt verbergen sich allerlei schaurig-schöne Geschichten. © Thomas Gillmeister

KONZERT

Connewitz - Mit schaurigen Klängen und höllischem Gesang kennen sich auch die norwegischen Musiker von Kvelertak aus. Diese bringen eine Mischung aus Black Metal und groovigen Rock mit ins Conne Island und haben die Hardcore-Band Cancer Bats aus Toronto als Unterstützung im Gepäck. Um 20 Uhr geht es los, Tickets bekommt Ihr >>>hier.

PARTY

Schlittschuhe für die Eisdisco könnt Ihr Euch auch vor Ort leihen. © Eric Mittmann