Für Schlittschuhfans, Pferde-Liebhaber und Tanzmäuse: Das sind die Leipziger Samstags-Tipps

Egal, ob auf dem Wintermarkt, in der Leipziger Messe oder den Clubs der Messestadt: Am Wochenende kommt hier jeder auf seine Kosten.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Während der Winter die Messestadt noch in seiner eisigen Umarmung hält, gibt es zahlreiche Gründe, warum man die kalte Jahreszeit in Leipzig durchaus genießen kann. Ein paar davon lest Ihr in unseren Veranstaltungstipps für den Samstag.

LEIPZIGER EISTRAUM

Zentrum - Am Freitag startet die diesjährige Saison vom Leipziger Eistraum, der größten, runden Eisbahn Deutschlands mitten auf dem Augustusplatz. Täglich wird die Eisbahn zwischen 10 und 22 Uhr für alle Wintersportler und Eisliebhaber geöffnet haben, so auch am Samstag. Für drei Euro könnt Ihr Euch Schlittschuhe leihen, fünf Euro kostet der Eintritt. Nach dem Schlittern und Bahnendrehen könnt Ihr Euch noch auf dem dazugehörigen Riesenrad oder an den Essensständen vergnügen und stärken.

Die größte runde Eisbahn Deutschlands ist der Leipziger Eistraum. © Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/ZB

PARTNER PFERD

Seehausen - Wenn es draußen kalt und eklig ist, dann kann man gut und gerne ein paar Stunden mit interessantem Input drinnen verbringen. So lädt zum Beispiel die "Partner Pferd"-Ausstellung in der Leipziger Messe zwischen 6 und 18 Uhr zum grenzenlosen Shoppen für Reitzubehör und Co. Am Abend gibt es ein ausgefallenes Show-Programm mit den Lieblings-Huftieren zu sehen. Tickets könnt Ihr Euch vorab auf der Website der Messe sichern.

Pferde-Fans dürfen sich am Samstag auf einige spektakuläre Show-Einlagen freuen. © Leipziger Messe /Tom Schulze

WINTERMARKT

Lindenau - Nach dem Weihnachtsmarkt ist vor dem Wintermarkt: Im Herr Kauzig wird noch bis zum 25. Februar die kalte Jahreszeit mit verschiedenen Essenständen, weihnachtlicher bis elektronischer Hintergrundmusik und einem Spielstand für Kinder zelebriert. Der "kauzige Wintermarkt" hat auch am Samstag zwischen 15 und 22 Uhr geöffnet und Ihr könnt Euch mit Leckereien vom Grill, Langos, Churros und warmen Getränken versorgen.

Mhmmm, lecker Churros: Wer die Köstlichkeit seit Ende der Weihnachtsmärkte vermisst, der wird auf dem Wintermarkt in Lindenau fündig. (Symbolbild) © 123rf/dzevoniia

KONZERT

Lindenau - Die Chance, die True Metal-Giganten von Manowar noch einmal live zu sehen, werden immer geringer. Wer trotzdem nicht auf Live-Banger wie "Warriors Of The World United" verzichten möchte, der hat am Samstag ab 19 Uhr zumindest die Chance, die den eigenen Aussagen nach "authentischste Tribute Band" zu sehen: Defender. Deren Setlist im Naumanns wird vollgepackt sein mit den unsterblichen Hymnen der Legenden. Gänsehaut pur - Tickets könnt Ihr Euch noch für etwa 28 Euro vorab bei Eventim sichern.

Metal-Fans, die es bisher nicht geschafft haben, Manowar live zu sehen, haben nun zumindest ein verdammt gutes Ausweichprogramm. (Symbolbild) © Axel Heimken/dpa

PARTY

Zentrum - Wer nach diesem vollen Tag immer noch friert, dem hilft es nur noch, sich auf der Tanzfläche aufzuwärmen. Das geht wunderbar auf dem Dancefloor des Twenty One, wo Ihr am Samstag ab 22 Uhr auf der "EDM Saturday"-Party mit DJ PhilBeat abzappeln könnt. Tickets könnt Ihr Euch vorab >>>hier sichern. Wer es etwas dunkler mag, der steuert am Samstag die "Night of the Bats" im Darkflower an, wo Fans der Schwarzen Szene ab 22 Uhr zu Goth Rock, Darkwave und Shoegaze tanzen können. Der Eintritt kostet sieben Euro an der Abendkasse.

Dunkelbunt und düster geht es im Darkflower in der Hainstraße zu. © Darkflower Leipzig