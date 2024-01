Magie in Leipzig: So easy kommt Ihr kostenlos an Tickets für eine Zaubershow

Leipzig - Was haben ein Magier und ein Hypnotiseur gemeinsam? Fragt man Ben David und Christo von " Die Unfassbaren ", ist es wohl die große Leidenschaft, ihr Publikum zum Staunen zu bringen.

Der Magier Ben David (l.) und der Hypnotiseur Christo (r.) treten am 8. Januar in Leipzig auf. © PR/Mirko Stoedter

Am 8. Januar kommt das Duo nach Leipzig und wer noch keine Karten hat, darf sich nun freuen. Denn bei TAG24 habt Ihr die Möglichkeit, kostenlos dabei zu sein. Wir verlosen 10x2 Tickets for free!

Doch was erwartet Euch bei der Show?

Magier Ben David und Hypnotiseur Christo versprechen, in ihrer neuen interaktiven und multimedialen Show ein "Spektakel der Extraklasse". Mit einer Kombination aus ihren beiden Spezialgebieten Hypnose und Magie begleiten sie ihr Publikum durch den Abend und regen alle Altersklassen zum Mitmachen an.

"Das Besondere an der Show ist, dass wir jung, frisch, dynamisch und enthusiastisch auf der Bühne stehen", so Christo zu TAG24, der durch eine Freizeitpark-Show vor 19 Jahren zur Hypnose kam, seit seinem 16. Lebensjahr damit Geld verdient und so sein Studium finanzieren konnte.

Und weiter: "Dass wir das Publikum mitreißen und sehr viel mit ihm arbeiten." Das Einbeziehen der Gäste sei ein wesentlicher Bestandteil der Show.