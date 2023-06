"Klassik airleben": Kostenloses Open Air im Rosental geht in die nächste Runde

Leipzig - Am 30. Juni und am 1. Juli findet bereits zum 14. Mal das "Klassik airleben"-Open Air im Rosental statt. Kostenlos können die Leipziger erneut einen Abend voller klassischer Musik unter dem freien Himmel erleben.

Vom 30. Juni bis zum 1. Juli findet das "Klassik airleben" im Leipziger Rosental statt. © Gewandhaus Leipzig/Gerber

Wie die Stadt Leipzig mitteilte, wird das Gewandhausorchester unter der Leitung von Andris Nelson romantische Werke für das große Orchester interpretieren. Solist ist in diesem Jahr der Weltklasse-Schlagzeuger Martin Grubinger, der mit seinem Auftritt im Rosental seine Bühnenkarriere beenden wird.

Im Repertoire sind unter anderem Ballettmusiken von Tschaikowski und Strawinsky sowie das Schlagzeugkonzert mit dem Titel "Inferno" von Daniel Bjarnason.

Die Veranstaltung soll möglichst klimafreundlich ablaufen, so Oberbürgermeister Burkhard Jung (65, SPD).

"Keine Dieselgeneratoren mehr zur Stromerzeugung, mehr Abfalltonnen zur Mülltrennung, Fahrradaufstellplätze und in diesem Jahr ein Wasserstoff-Lkw für den Instrumententransport" sind nur einige Maßnahmen, die die Stadt in diesem Jahr ergreift.

Die großen Konzerte starten am Freitag und am Samstag jeweils um 20.30 Uhr. Am 1. Juli wird es auch ein großes Rahmenprogramm für Familien geben, zu der unter anderem eine musikalische Bastelstraße, ein Zwergenkonzert und Probe-Möglichkeiten für verschiedenen Instrumente gehören.

Seit 2003 wird die beliebte Veranstaltung bereits im Leipziger Rosental durchgeführt. 2014 stieg Porsche als Sponsor mit ein, sodass der freie Eintritt für alle Zuschauer gewährleistet werden konnte.