Kult-Club Distillery feiert endgültiges Closing mit 72-Stunden-Party

Leipzig - An diesem Ende führt nun kein Weg mehr dran vorbei: Am Pfingst-Wochenende feiert die Leipziger Distillery die allerletzte Party am Standort in der Kurt-Eisner-Straße .

Die Distillery gibt es seit Anfang der 90er Jahre an ihrem Standort auf der Kurt-Eisner-Straße. Damit ist nun Schluss. © dpa/Sebastian Willnow

Vom Freitag, dem 26. Mai, bis Montag, 29. Mai, wird es durchgängig laut in der Kurt-Eisner-Straße 91. Zum Abschlusswochenende der Distillery werden zahlreiche Techno- und Electro-DJs und Kollektive erwartet, außerdem ein Kunstmarkt und die Möglichkeit, sich von diversen Tattoo-Künstlern Tinte unter die Haut bringen zu lassen.

"Alle da? Alle da! Also fast alle, vermutlich. Also alle halt, die schon mal da waren, was zur Sache beigetragen haben, teilweise von der Anzahl her, schon im dreistelligen Bereich, musikalische Auftritte in diesen Gemäuern hatten und so weiter und so fort", so das Versprechen der Distillery.

Am Montag dann soll nach Angaben der Veranstalter eine Abschlusskundgebung stattfinden.

Eigentlich hätte die "Tille" ihre Pforten bereits Ende Januar schließen sollen, um den Platz für das neue Wohnquartier unterhalb des Bayrischen Bahnhofs zu räumen.

Seitens der Buwog Bauträger GmbH gab es aber noch einmal einen Aufschub bis zum 31. Mai, da die neue Örtlichkeit der Distillery auf dem Gelände der Alten Messe noch lange nicht bezogen werden konnte.