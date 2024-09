Kunst als Protest: Leipzig-Festival rückt den Nahen Osten in Fokus

Das Festival findet zum 34. Mal statt. Vom 5. bis 10. November seien 38 Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten in Leipzig geplant, darunter Produktionen aus Belarus, Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Iran, Libanon und Palästina.

Unter anderem im Schauspiel Leipzig finden Veranstaltungen statt. (Archivbild) © dpa/Sebastian Willnow

"Die vier Stücke erzählen einerseits von Gesellschaften, wo die Kunstfreiheit zumindest eingeschränkt ist und Künstler:innen vielfach als staatsfeindlich unter Beobachtung stehen oder sogar verfolgt werden", erläuterte Watty.

Zum anderen würden Tanz und Theater zum Ausdruck des Protests gegen Machtmissbrauch, Willkür, Gewalt, Krieg und Chaos.

Drei weitere Stücke erzählen von menschlicher Verletzlichkeit und Stärke und setzen damit auch ein Manifest für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte.

So stellen sich 21 ukrainische, belarussische und polnische Frauen in Marta Górnickas Produktion "Mothers a Song for Wartime" am 7. November auf der Großen Bühne im Schauspiel Leipzig mit ihrem kraftvollen Chortheater der Gewalt und Zerstörung des russischen Angriffskriegs entgegen.

Der Ticketvorverkauf beginnt den Veranstaltern zufolge diesen Samstag (28. September).